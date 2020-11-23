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23 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Apartmanda çıkan yangında can pazarı

Apartmanda çıkan yangında can pazarı

Kedilere yapılan müdahale

İlk Müdahale Polis Tahkikat Oksijen Sağlık Ekipleri 

-Yanan evden detaylar
-İtfaiye ve sağlık ekipleri detay

( BURSA ) - Yoğun dumandan etkilenen bir kedi telef olurken, bir kedi de son anda kurtarıldı BURSA

- Bursa'da 4 katlı bir apartmanın 3. katında çıkan yangında can pazarı yaşandı. Yoğun dumandan etkilenen bir kedi telef olurken, bir kedi sağlık ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu hayata döndürüldü. Yangın, öğle saatlerinde merkez Yıldırım ilçesi 75. Yıl Mahallesi'nde bulunan 4 katlı apartmanın 3. katında meydana geldi. Dairede çıkan yangın sonucu evde bulunan bir kişi ve 2 kedi yoğun çıkan dumanların arasında kaldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yoğun dumanların arasından çıkarılan ev sahibi ve 2 kediye sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Kedilerden biri kurtarılamazken, diğer kedi ise sağlık ekipleri tarafından verilen oksijen ile hayata tutundu. Yangın sonucu ev kullanılamaz hale gelirken, polis yangınla alakalı tahkikat başlattı.
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