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21 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Apartmana giren yılan korkuttu

Apartmana giren yılan korkuttu

SULUOVA BELEDİYESİ İTFAİYE EKİPLERİ YILANI YAKALAMA ANI

( AMASYA ) AMASYA

Uzunlu Bild Uttu Irak 


- Amasya'da apartmana giren yılan, kat sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Olay, Amasya'nın Suluova ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 5 katlı binanın bodrum katına inen vatandaşlar koridorun ortasında yaklaşık yarım metre uzunluğundaki yılanı gördü. Vatandaşlar, panikle durumu binada oturan diğer vatandaşlara bildirirken, yılan depo olarak kullanılan bodrum katındaki sığınağa girdi. Panikle evlerinden çıkan diğer vatandaşlar, itfaiyeden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Suluova Belediyesi itfaiye ekipleri, yılanı bulmak için binanın bodrum katında çalışma başlattı. Kısa sürede yılanı yakalayan Suluova Belediye itfaiye ekipleri daha sonra yılanı şehirden uzak bir noktada doğaya bıraktı.
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