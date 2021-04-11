Apartmana giren hırsızları kovalayan adamın komşuları konuştu

-Röportajlar

--Güvenlik kamerası-

-Hırsızların binaya girmesi

-Merdivenleri çıkması

-Merdivenlerden koşarak inmesi

-Ev sahibinin kovalaması

-Hırsızların dış kapıya koşması

-Birinin kapıya takılıp düşmesi

-Ev sahibinin diğer hırsıza vurması

-Hırsızların başka binaya girmesi

-Katlarda dolaşmaları

-Ayakkabı dolu poşetle çıkmaları

-Hırsızların adliyeye sevki



( İSTANBUL -ÖZEL-EK)- Beşiktaş’ta hırsızlık çetesi bu kez çuvalladı- Kaçan hırsızlardan biri takla attı, diğeri telefonla darp edildi- 6 evden hırsızlık yapan ve 6 farklı olaydan aranan hırsızlar önce yakalandı sonra tutuklandı İSTANBUL



- Beşiktaş’ta bir apartmana giren hırsızlar, ev sahibine yakalandı. Ev sahibi kaçmaya çalışan zanlılardan birine telefonla vurmaya çalışırken, bir diğer zanlı ise takla atarak düştü. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı. Hırsızlık zanlıları, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.Edinilen bilgilere 28 Mart ile 5 Nisan tarihleri arasından Beşiktaş’ta hırsızlık olaylarının artması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Zanlıların Yıldız Mahallesi’nde Muhammet G’nin evine girerek dizüstü bilgisayar, cep telefonu ve bin lira çaldıkları, aynı mahallede Erdem E’nin evine girerek cüzdanı ile 300 lirasını ve Umutcan G’nin evinden ise dizüstü bilgisayar ve 2 adet cep telefonu çaldıkları tespit edildi.Evleri soyup soğana çevirdilerAynı hırsızlar bu kez de Dikilitaş ve Cihannüma Mahallesi’ndeki evlerden 2 adet cep telefonu ve 500 lira ile Berhan K’nın evinden ise dizüstü bilgisayarı çaldı. Hırsızlık çetesi Abbasağa Mahallesi’ndeki bir binaya girerek Mustafa Ç’nin dairesinin önünden 7 çift ayakkabı çalarak kayıplara karıştı. Aynı mahallede son olarak Ahmet Emre E’nin Maşuklar Yokuşu’ndaki evinden ise motosiklet eldiveni ve kaskı çalındı.Beşiktaş'ta bir başka apartmanı gözüne kestiren hırsızlar, bu kez faka bastı. Hırsızları yakalayan ev sahibi, zanlıları kovalamaya başladı.

Güvenlik kameralarına da yansıyan olayda kapüşonlu ve cerrahi maskeli hırsızlar akşam saatlerinde rahat tavırlarla içeriye giriyor. Katları dolaşan hırsızları ev sahibi fark ediyor. Bunun üzerine hırsızlar koşarak kaçmaya başlıyor. Bina kapısından çıkan hırsızları ev sahibi kovalıyor. Hırsızlardan biri dış kapıdan çıkarken takla atarak yere düşüyor. Onları kovalayan ev sahibi ise elindeki telefonla diğer hırsıza vuruyor. Hırsızlar ardından kaçarak uzaklaşıyorEv sahibinden kaçtılar Beşiktaş polisinden kaçamadılarOlayların ardından geniş kapsamlı çalışma başlatan Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızların girdiği binalardaki ve sokaklardaki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yüzlerce saatlik kamera izleyen Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hırsızların eşkallerini belirleyerek kimliklerini tespit etti. Emniyette “hırsızlık” ve “uyuşturucu” suçlarından çok sayıda kaydı bulunan İsmail T. ve Deniz D. geçtiğimiz Pazartesi günü Gaziosmanpaşa’daki evlerine yapılan baskınla kıskıvrak yakalandı.6 aranması olan suç makinesi hırsızlar tutuklandıGözaltına alınarak emniyete götürülen şahısları suçlarını itiraf etmelerinin ardından ifadeleri alındı. Ayrıca Deniz D’nin yapılan sorgusunda 2 adet “Örgüte Bilerek İsteyerek Yardım Etme”, “Dolandırıcılık”, “Askeri Ceza Kanununa Muhalefet”, “Hırsızlık”, “Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme” suçlarından ise toplamdan 6 adet aranmasının olduğu ortaya çıktı. Emniyette adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 2 hırsız, tutuklanarak cezaevine gönderildi.



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