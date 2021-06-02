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2 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Apartman dairesinde yangın: 3 kişi dumandan etkilendi

Apartman dairesinde yangın: 3 kişi dumandan etkilendi

İtfaiye erlerinden görüntü

Mahsur Kaldı Polis Hastane Sağlık Ekipleri Elektrik Kontağı 

-İtfaiye aracından görüntü
-Küle dönen apartman dairesinin içerisinden görüntüler
-Apartmanın dışarısından görüntüler

( ADANA ) ADANA

- Adana’da bir apartman dairesinde elektrik kontağından çıkan yangından 3 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Yangının çıktığı ev kullanılamaz hale geldi.Olay, saat 18.15 sıralarında Sarıçam ilçesine bağlı Ertuğrul Gazi Mahallesi’nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bir apartmanın dördüncü katında bulunan dairenin alev aldığını gören vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangının çıktığı dairede kimse bulunmazken, yan tarafındaki dairedeki 3 kişi mahsur kaldı. Yangın bölgesine gelen itfaiye ekipleri hemen müdahaleye başladı.
Yan dairede mahsur kalan 3 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Dumandan etkilenen 3 kişi sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.İtfaiye erleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangı sonucunda apartman dairesi tamamen kullanılamaz hale geldi İtfaiye erleri yaptığı çalışmada yangının elektrik kontağından çıktığını belirledi.
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