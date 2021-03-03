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03 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Apartman dairesinde kürtaj yapan kadına jandarma operasyonu

Apartman dairesinde kürtaj yapan kadına jandarma operasyonu

-Jandarma ekiplerinin eve girmeleri

Jandarma Operasyonu Jandarma İlaç Tedavisi Tıbbi Malzeme Kürtaj 

--Ekiplerin evde arama yapmaları
--Evde ele geçirilen tıbbi malzemelerden ve ilaçlardan görüntüler
--Detay

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde bir apartman dairesinde kendisini doktor olarak tanıtıp kadınları para karşılığında muayene eden, kürtaj yapan, doğum yaptıran Suriye uyruklu kadın, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakayı ele verdi. Edinilen bilgilere göre, Kocaeli İl Jandarma Müdürlüğü ekipleri, Gölcük ilçesi Kavaklı Mahallesi’nde bulunan bir apartman dairesinde, Suriye uyruklu R.K. isimli bir kadının Suriye uyruklu kadınları muayene ettiği, kürtaj yaptığı, ilaç tedavisi verdiği, ilaç sattığı ve doğum yaptırdığı bilgisine ulaştı. Harekete geçen jandarma ekipleri belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Gerçekleştirilen operasyonda, muayenehane olarak kullanılan dairede yapılan aramalarda 300 adet tıbbı ilaç, 4 adet cerrahi malzemesi, 1 adet ultrason muayene cihazı ele geçirildi. Olayla ilgili kendisini doktor olarak tanıtan R.K. isimli kadın gözaltına alındı. Muayenehane olarak kullanılan ev Gölcük Belediyesi tarafından mühürlendi. Ele geçen tıbbi malzemeler Gölcük İlçe Sağlık Müdürlüğünce el konuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (MK- (MK-
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