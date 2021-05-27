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27 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
Apartman dairesinde çıkan yangın paniğe sebep oldu

Apartman dairesinde çıkan yangın paniğe sebep oldu

Daireden yükselen dumanlardan görüntü

Polis Nadan Polis Ekipleri Yükselen Trol 

-İtfaiye ekiplerinden görüntü
-Binadan görüntü
-Genel ve detay

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir apartmanın 4. katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.Yangın, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Köroğlu Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın 4. katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Daireden yükselen dumanları gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Yanan dairede bulunan vatandaşlar, itfaiye ekipleri tarafından dışarıya çıkarıldı. Herhangi bir olumsuz duruma karşı da apartmanın elektrikleri kesildi. Yangın, ekiplerin çalışmalarının ardından kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaralanan veya dumandan etkilenen kimse olmazken, dairede maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.
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