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21 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Apartman dairesinde çıkan yangın korkuttu

Apartman dairesinde çıkan yangın korkuttu

Sokaktan genel görütnü,

Uttu Yangına Müdahale Trol 

-Ekiplerden görüntü,
-Polislerden ve itfaiye ekiplerin görüntü

( ÇORUM ) ÇORUM

- Çorum’da bir apartman dairesinde çıkan yangın korkulu anlara neden oldu. Edinilen bilgilere göre, Gülabibey mahallesi Bağcılar 75. Sokakta bir üç katlı bir apartmanda bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Evden dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiyeyi arayarak haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibinin yanı sıra 112 ekibi sevk edildi. Kısa sürede yangına müdahale eden itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sırasında üst katta korkuya kapılan anne ve çocuğu ise itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (MMY-BÖ)
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