Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
- Antika Sokak Kültür Sokağı oluyor

- Antika Sokak Kültür Sokağı oluyor

Yıkılacak sokağa havadan görüntü

-Rize Meydanı'ndan yıkılacak sokağa kadar kesintisiz görüntü
-Yıkım işlemlerinden detaylar

( RİZE )- Rize'de 'Kültür Sokağı' için kamulaştırılan alanda yıkımlar başladı RİZE

- Rize’de ‘Kültür sokağı’ olarak planlanan sokaktaki binaların yıkımına başlandı. Merkeze bağlı Piriçelebi Mahallesi Antika Sokak üzerinde bulunan yapılar Rize Belediyesi tarafından yapılması planlanan Kültür Sokağı Projesi nedeniyle yıkılmaya başlandı. Hemen 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nın üst kısmında olan sokakta ilk etapta Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün verdiği oturulmaz raporuna istinaden boşaltılarak kamulaştırılan 5 binanın yıkılması planlanırken 7 bina ise taşınma işlemlerinin bitmesinin ardından yıkılması planlanıyor. Böylelikle toplamda 12 bina yıkılarak açılacak alanda altı otopark olmak üzere Rize’nin yöresel ürünlerinin sergilenebileceği kültür evleri yapılması planlanıyor. (HFD-ÖS-Y)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı