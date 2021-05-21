Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
Antika merakı 43 yılda 40 binden fazla ürün toplattı

Antika merakı 43 yılda 40 binden fazla ürün toplattı

3 ayrı depodaki antika eşyaların görüntüsü

Lambalı Radyo 

-Cemil Benice'nin antika eşyayı tanıtması
-Cemil Benice ile röportaj

( SAMSUN -ÖZEL) SAMSUN

- Samsun'da 43 yıldır antika eşya toplayan bir kişi 40 binden fazla ürüne ulaştı. Samsun'un Asarcık ilçesinde ikamet eden ve 43 yıldır antika eşya toplayan 56 yaşındaki Cemil Benice'nin antika eşya tutkusu 3 depoyu doldurdu. Cemil Benice'nin antika eşya toplama merakı görenleri şaşkına çeviriyor. Elinde her türlü ürün bulunan ve bu ürünleri 2'si sanayide 1'i ise evinin yanında 3 depoya ancak sığdırabilen Cemil Benice'nin depoları adeta tarih kokuyor. 13 yaşından bu yana 43 yıldır antika eşya biriktirdiğini belirten Cemil Benice, " Şu an elimde 40 binden fazla çeşitli mal var. Osmanlı sandığından, Ermeni sandığına, kağnı tekerinden, kağnı arabalarına, kömürlü ütüden, lambalı radyoya, her türlü antika ürün elimde mevcut. Bu ürünleri duyanlar il içi ve il dışlarından ilçeye gelerek beni ziyaret ediyor. Depolarımda binlerce çeşit ürün dolu. Vatandaşların ilgi göstermesi beni mutlu ediyor. Antika ürünleri biriktirmeye devam ediyorum" dedi.

İlgili Foto Galeriler
En Komik FilmlerEn Komik Filmler
Rayların Altından Çıkan Tarihi Dev Liman ŞehriRayların Altından Çıkan Tarihi Dev Liman Şehri
Duvardan Tarih ÇıktıDuvardan Tarih Çıktı
Haluk Bilginer 47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde 'en iyi erkek oyuncu' seçildiHaluk Bilginer 47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde 'en iyi erkek oyuncu' seçildi
Altın madalya Türkiye'ninAltın madalya Türkiye'nin
O Belgeler Gün Yüzüne ÇıkıyorO Belgeler Gün Yüzüne Çıkıyor
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement