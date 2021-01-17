Antik cam üfleme sanatını yaşatıyor

-Cam üfleme yapılması

-Şadi Asfuroğlu ile röp.

-Yapılan ürünlerden detay



( HATAY -ÖZEL)- Diş Hekimi Şadi Asfuroğlu, aile mirası atölyede kendi tasarladığı kalıplarla Roma, Bizans ve Fenike dönemlerine ait parfüm, zehir ve gözyaşı şişelerini aslına uygun olarak yapıyor HATAY



- Hatay’da Diş Hekimi Şadi Asfuroğlu, aile mirası 140 yıllık atölyede unutulmaya yüz tutmuş cam üfleme sanatını yaşatmaya çalışıyor.Camın üretim noktasında çeşitlendirildiği ve geliştirildiği merkezlerden biri olan Hatay’da bu sanatı yaşatmaya çalışan Şadi Asfuroğlu (58), binlerce yıldır Antakya'da cam üretildiğini ve kentin ilk cam üretim merkezlerinden birisi olduğunu belirtti.

Kendi tasarladığı kalıplarla Roma, Bizans ve Fenike dönemlerine ait parfüm, zehir ve gözyaşı şişelerini aslına uygun olarak yapan Asfuroğlu, "Yıllarca Kültür Bakanlığına bu ürünlerden verdim, daha sonra özelleştikten sonra çeşitli mağazalara verdim, özel mağazalarda ve ören yerlerinde satıldı. Yakın zamanda büyük bir firmaya, tanınmış bir firmaya mağazalarında satılmak üzere bu ürünlerden yapıyorum” dedi.

Asfuroğlu, öğrendiği tekniklerle Roma, Bizans, Fenike döneminde yapılmış ve arkeoloji müzelerinde mevcut olan gözyaşı şişesi, koku şişeleri ve ilaç, zehir saklama kapları, sıvı saklama kapları, cam bilezik ve yüzükler ile cam sikkelerin röprodüksiyonlarını yaptığını sözlerine ekledi.



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