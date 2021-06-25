Antep fıstığının katma değerleri artıyor

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( GAZİANTEP )- Antepsan Firması tarafından üretilen ‘Antebella’ sofraların vazgeçilmezi olmayı hedefliyor GAZİANTEP



- Gaziantep’in namı dünyayı saran lezzeti olan Antep fıstığına katma değer sağlayan ürünler her geçen gün çoğalıyor. Doymuş yağ oranı en yüksek kuruyemiş olan Antep Fıstığı, baklava, katmer gibi birçok alanda kullanılıyor. Fıstığın katma değerleri açısında ürün çeşitliliğini arttıran Antepsan Firması, yeni ürünü ‘Antebella’ ile sofraların vazgeçilmezi olmayı planlıyor. Yüzde 83 fıstık, yüzde 17 ise pancar şekerinden elde edilen pudradan oluşan karışım, ustalarının gözetiminde sterilize bir şekilde işlenerek enfes bir lezzete dönüşüyor. Antebella hakkında bilgiler veren Antepsan Ezme Ustası Erol İzgi, “”Normal fıstık ezmesinin sürülebilir bir hale getirerek, sabah kahvaltısı ürünüdür. Bunun yanı sıra vitamin açısından ve besleyicilik olarak çok yüksek bir değere sahiptir” dedi.

Özenle seçilen fıstıkların önce makinelerde sonrasında ise tek tek elle seçildiğini belirten İzgi, “Kırımdan gelen fıstık önce sörfteks dediğimiz bir makinadan geçiyor. Ayırt edebildiği yabancı maddeler kabuk, ağaç, taş bu gibi maddeler ayrılıyor. Daha sonra da tekrar gözden geçirmek zorunda kalıyoruz. Gözden geçirdikten sonra hafif bir nemini alarak, kavurarak fıstık çekme makinasında çekiyoruz. Ondan sonra saf olarak şekerle karıştırarak mikserlerde homojen hale gelinceye kadar tekrar karıştırıyoruz. Daha sonra dolumu yapılıyor ve satışa sunuluyor” ifadelerini kullandı. Yüzde 83’ü fıstık olan ürünün, yüzde 17’sinin ise pancar şekerinden oluşan pudra ile üretildiğini kaydeden İzgil, “Pancar şekerini biz pudra şekeri haline getiriyoruz. Öğütme makinamız var ve kendimiz öğütüyoruz şekeri. Hiçbir katkı maddesi yok ürünlerimizde. Zaten etiket üzerinde bulunan içerik tamamen doğaldır. Onun haricinde hiçbir şey kullanmıyoruz. Antebella’nın içerisinde, fıstık, şeker, lesitin, tuz ve vanilya başka hiçbir katkı maddesi yoktur. Ürünün beklemesinden dolayı üzerine çıkan yağ tamamen fıstığın kendi yağıdır. Karıştırılarak tüketilmesi gerekmektedir. Normalde oda sıcaklığında muhafaza edilmesi gerekmektedir. Buzdolabına koyduğunuz zaman haliyle biraz sertleşecektir” şeklinde konuştu.

Antebella’yı çikolata ile karşılaştırmak bence yanlış olur diyen İzgil, “Yüzde 83 fıstık, yüzde 17’si şeker olarak yapılıyor. Tüketicilerimizden gelen şu ana kadar ki tepkiler satış direncimizi yükselttiği için demek ki olumlu bir yaklaşım var. Beğeniliyor demek ki çünkü günden güne satışlarımız artıyor. Fıstık rekoltemiz üretim olarak sürekli artış gösteriyor. Bunu da değişik pazarlarda değişik üretimlerde kullanabiliyoruz. Yağından ilaç yapıldığını biliyorum. Antebella’daki doymamış yağ oranı bütün kuruyemişlerin içerisinde en yüksek oranı olan bir ürün. Elimizden geldiğince 1’inci sınıf fıstık kullanmaya çalışıyoruz” diye konuştu.



