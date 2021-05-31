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31 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Antalyalı vatandaşlar aniden bastıran sağanak yağışa hazırlıksız yakalandı

Antalyalı vatandaşlar aniden bastıran sağanak yağışa hazırlıksız yakalandı

Yağış alan cadde ve sokaklardan görüntü

Sağanak Yağış Akalan Irak 

-Hazırlıksız yakalanan vatandaşlar

( ANTALYA -ÖZEL) ANTALYA

- Antalya’da aniden bastıran sağanak yağış, vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Güneşli hava yerini aniden yağmura bırakınca vatandaşlar çareyi kaçmakta buldu. Turizm kenti Antalya’da haftalardır etkisini sürdüren sıcak ve nemli hava, öğleden sonra yerini sağanak yağışa bıraktı. Aralıklarla gök gürültülü devam eden yağış karşısında vatandaşlarda hazırlıksız yakalandı. Bir anda bastıran yağış karşısında, bazı vatandaşlar kaçarken bazıları da yağmur altında ıslanmayı tercih etti. Yağışın yarında gök gürültülü olarak devam etmesi öngörülüyor.
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