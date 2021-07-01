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1 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
ANTALYA - Zeytinpark'ta ormanlık ve çalılık alanda yangın

ANTALYA - Zeytinpark'ta ormanlık ve çalılık alanda yangın

- İtfaiye ekiplerinin Zeytin Park'ta çıkan yangına müdahale hazırlığı yapması - Zeytin Park'ta yanan alandan yükselen alevler Antalya 'da Zeytinpark'ta ormanlık ve çalılık alanda yangın - Bölgedeki yollar trafiğe kapatıldıANTALYA (AA) - Antalya 'daki zeytin ağaçlarının bulunduğu ormanlık ve çalılık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.Kepez ilçesi Ahatlı Mahallesi'nde yerleşim yerine yakın, 25 bin zeytin ağacının bulunduğu Zeytinpark'ta yangın çıktı.Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.Havadan ve karadan müdahale edilen, vatandaşların da çalışmalara destek verdiği yangın, kontrol altına alınmaya çalışıyor.Polis ekipleri, bölgedeki yolları trafiğe kapattı.

Zeytin Ağacı Yangın Ormanlı Yükselen Yangına Müdahale 

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