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1 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
ANTALYA - Zeytinpark'ta ormanlık ve çalılık alanda yangın (2)

ANTALYA - Zeytinpark'ta ormanlık ve çalılık alanda yangın (2)

- Zeytinpark'taki yangın alanı - Ekiplerin müdahalesi - Helikopterle yangına müdahale - Yangın yerinden kaçan kaplumbağa - Ekipler ve vatandaşlar GÜNCELLEME - Antalya 'da Zeytinpark'ta ormanlık ve çalılık alanda yangın çıktı - Yangın, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındıYANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI EKLENDİANTALYA (AA) - Antalya 'da zeytin ağaçlarının bulunduğu ormanlık ve çalılık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.Kepez ilçesi Ahatlı Mahallesi'nde yerleşim yerleri yakınındaki 25 bin zeytin ağacının bulunduğu Zeytinpark'ta yangın çıktı.Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, bölgedeki yolları trafiğe kapatarak önlem aldı.Vatandaşların da desteğiyle havadan ve karadan müdahale edilen yangın, kontrol altına alındı.İtfaiye ve orman müdürlüğü ekipleri bölgede soğutma çalışması yapıyor.

Zeytin Ağacı Yangın Ormanlı Orman Müdürlüğü Yangına Müdahale 

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