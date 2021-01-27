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27 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Antalya'yı sağanak ve fırtına vurdu... Ağaçlar devrildi, sürücüler araçlarda mahsur kaldı, dev dalgalar yollara taştı

Antalya'yı sağanak ve fırtına vurdu... Ağaçlar devrildi, sürücüler araçlarda mahsur kaldı, dev dalgalar yollara taştı

-Yolda kalan araçlardan görüntüler

Mahsur Kaldı 

--Araç sahibinin araç üzerine çıkması
--Konyaaltında fotoğraf çeken vatandaşlar
--Sahilden detaylar
--Genel detay

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya’yı etkisi altına alan yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkili. Konyaaltı Sahili’nde oluşan dev dalgalar yaklaşık 7 metre yüksekliğindeki yola kadar çıktı. Bazı mahallelerde ise yollarda oluşan su birikintilerinde araçlar mahsur kaldı. Antalya’yı etkisi altına alan yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Konyaaltı Sahili’nde oluşan dev dalgalar sahilden yaklaşık 7 metre yükseklikte olan yola kadar çıktı. Dev dalgalara rağmen denize karşı fotoğraf çektiren vatandaşlar şaşkınlık oluşturdu. Konyaaltı Gürsü Mahallesi’nde ise çok sayıda araç oluşan su birikintileri altında mahsur kaldı. Mahsur kalan araçlar ve içerisindeki vatandaşlar itfaiye ve çekici yardımı ile kurtarıldı. (EA-
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