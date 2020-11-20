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20 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
ANTALYA - Yeni 'Kovid-19 tedbirleri' uygulanmaya başlandı

ANTALYA - Yeni 'Kovid-19 tedbirleri' uygulanmaya başlandı

- Antalya Cumhuriyet Meydanı - Tarihi saat kulesi - Kepenklerini kapatan esnaf - İşletmelerin kapatma hazırlıkları ve dükkanların kapanması - Polisin denetim yapmasıKovid - 19 kısıtlamaları hayata geçirildiANTALYA (AA) - Antalya , Muğla, Isparta ve Burdur'da yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) ile mücadele kapsamında alınan yeni tedbirler hayata geçirildi.İçişleri Bakanlığının, Kovid - 19 ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında uygulanacak tedbirler, saat 20.00 itibarıyla başladı.
Antalya 'da alışveriş merkezleri, berber, kuaför ve marketlerdeki esnaf, kepengi indirdi, restoran ve lokantalar ise paket servis hizmetine başladı.
Esnaf, iş yerleri önündeki masa ve sandalyeleri topladı, tekstil dükkanlarının önündeki elbiseler içeriye taşındı.Kent genelinde önlem alan polis ekipleri, kapatılması gereken iş yerlerinde denetim yaptı. İşletmelerin kapanmasıyla birlikte meydan ve sokaklardaki insan hareketliliğinin azaldığı görüldü.

Koronavirüs Alışveriş Market Sparta Polis Ekipleri 

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