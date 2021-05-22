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22 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
ANTALYA - Yangın çıkan evde bir kişi ölü bulundu

ANTALYA - Yangın çıkan evde bir kişi ölü bulundu

- Yangın çıkan evin bulunduğu bina - Olay yeri inceleme ekibinin binaya girişi Antalya 'da yangın çıkan evde bir kişi ölü bulunduANTALYA (AA) - Antalya 'nın Muratpaşa ilçesinde yangın çıkan evde bir kişinin cesedi bulundu.Zambak Caddesi'ndeki 5 katlı binanın birinci katından duman çıktığını gören apartman sakinleri, durumu itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.Evin kapısını kırarak içeriye giren itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.Polis ekiplerinin evde yaptığı incelemede, ev sahibi Selçuk Teker'in (61) cesedi bulundu.Teker'in kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Polis Bild 

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