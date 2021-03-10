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10 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
ANTALYA - Yanan evdeki alzaymır hastası kadın kurtarıldı

ANTALYA - Yanan evdeki alzaymır hastası kadın kurtarıldı

- Yanan evden yükselen dumanlar - Yaşlı kadını polisin ikna etmesi - Yaşlı kadının oğlu Ali Küçüktat'ın olay anını anlatmasıANTALYA (AA) - Antalya 'nın Serik ilçesinde yanan evinden dışarı çıkmak istemeyen alzaymır hastası kadın, güçlükle ikna edilerek kurtarıldı.Cumhuriyet Mahallesi 5032. Sokak 70 yaşındaki alzaymır hastası Ayşe Küçüktat'a ait 3 katlı binanın 2. katındaki evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Üst katta oturan Ali Küçüktat'ın, annesinin evinden duman yükseldiğini görerek yardım çağrısında bulunması üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sırasında evde tek başına yaşayan Ayşe Küçüktat, dışarı çıkmak istemedi. Balkona geçen kadını, polis ve bir komşusu güçlükle ikna ederek evden çıkardı.Kısa sürede söndürülen yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi.Ali Küçüktat, gazetecilere, alt kattan gelen dumanı fark edince aşağı indiğini ve kapıyı zorla açarak içeri girdiğini söyledi.

Annesini dumanların arasında göremediğini anlatan Küçüktat, "Piknik tüpünü patlamasın diye dışarıya attım. Annemin büyük balkona çıktığını gördüm. Annem güvende olunca panikle kendi eşim ve çocuklarımın yanına koştum. Onları da evimin büyük balkonuna çıkardım. İtfaiyeye haber verdim. Yangının nasıl çıktığını bilmiyorum." diye konuştu.
Küçüktat, alzaymır hastası annesine bir süre önce kanser teşhisi de konulduğunu belirtti.

Evde Tek Başına Sağlık Ekipleri Yükselen Yardım Çağrısı Kanser Teşhisi 

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