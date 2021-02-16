Antalya’ya 5 yıl aradan sonra kar yağdı

-Finike sahili kar yağışı

-Antalya havalimanına yağan kar

-karın yağmasıyla sokağa cıkan cocuklar

-aktüel görüntüler:

-sokak lambalarından yağan karı görüntüsü detay

-cumhuriyet meydanı yağan kar detay

-Cemre Korkmaz röp

-Engin Korkmaz röp

-Antalya Korkuteli yolu yağan kar detay

-detaylar



( ANTALYA )- Yüksek kesimlerde etkili olan kar her yeri beyaza bürüdü- Kent merkezine toz şeklindeki kar yağışını gören vatandaşlar, o anları görüntüledi ANTALYA



- Sıcak ve yaz turizmiyle özdeşleşen Antalya’da yüksek kesimlere 5 yıl aradan sonra yeniden kar yağdı. Kent merkezine toz şeklinde yağan kar tutmamasına rağmen vatandaşlar cep telefonu ile o anları kaydetti.

Antalya Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü de salı günü itibari ile havalar soğumaya başlayacağını ve çarşambadan itibaren Kaş, Elmalı, Korkuteli, İbradı, Akseki, Gündoğmuş gibi ilçeleri ve hatta Döşemealtı ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı beklendiği uyarısını yapmıştı. Hava sıcaklığının 0 dereceye düştüğü Antalya'da şehir merkezinin Döşemealtı ve Kepez ilçelerinin yüksek kesimlerine kar yağdı. En son 23 Aralık 2016 tarihinde Kepez üstüne yağan kar bölgeyi beyaza bürümüştü. Sokak lambalarına yansıyan toz şeklinde kar yağışını vatandaşlar cep telefonu kamerası ile görüntüleyip sosyal medya hesaplarında paylaştı. Bazı vatandaşlar ise ise Güver Uçurumu mevkiinde araçlarından inip kar yağışını görüntüledi. Öte yandan Finike sahili ve Kaş ilçesinde etkili olan kar yağışı her yeri beyaza bürüdü. Denize sıfır Finike sahilinde akşam üzeri etkili olan karda vatandaşlar kar topu oynadı, mutluluklarını dile getirdi. Kaş ilçesinde otomobil üzerine biriken kara vatandaşlar 2021 yılı yazdı. Öte yandan kızıyla birlikte seyir halinde ilerleyen Engin Korkmaz ve kızı Cemre Korkmaz, kızının isteği üzerine aracını yol kenarında durdurup kar yağışını seyrettiler. Yağan Kar'ı gören Cemre Korkmaz yağan karın tutmamasına rağmen çok mutlu olduğunu söyledi.



Kızının kar görme isteğini kırmayan baba Engin Korkmaz "böyle bir fırsatı değerlendirmek istedik. Kızımla birlikte evde oturuyorduk kar yağıyor diye balkona çıktı. Ben de beraber yüksek yerlere çıkalım istedim. Sırf kızım mutlu olsun diye buraya geldik “ dedi.

Korkmaz uzun bir aradan sonra Antalya'da böyle bir kar yağışını görmekten mutlu olduğunu kaydetti.





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