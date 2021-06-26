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26 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
ANTALYA - Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

ANTALYA - Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

- Jandarma ekiplerinin operasyona çıkması - Ekiplerin mısır tarlasına ekilmiş kenevir bitkisi ve kubar esrar ele geçirmesi - Zanlıların gözaltına alınması - Mısır tarlasına düzenlenen operasyonun havadan görüntüsü Antalya 'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandıANTALYA (AA) - Antalya 'nın Serik ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.Jandarma ekipleri, Akçapınar Mahallesi'ndeki zeytin bahçesi ve Aşağıçatma Mahallesi'ndeki mısır tarlasında Hint keneviri yetiştirildiği bilgisi üzerine harekete geçti.Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 9 bin 623 kök Hint keneviri, 3 kilo kubar esrar ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.Operasyonda uyuşturucu üretimi ve ticareti yaptıkları öne sürülen F.A, M.A, A.Y. ve T.T.K. gözaltına alındı.Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan F.A. ve A.Y. tutuklandı. Psikolojik rahatsızlığı bulunan M.A'nın zorunlu tedavi için gözlem altına alınmasına, T.T.K'nin serbest bırakılmasına karar verildi.

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