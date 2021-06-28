Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
ANTALYA - Üniversite sınavına giren gençler Kılıçdaroğlu'na 1 liralık manevi tazminat davası açtı

ANTALYA - Üniversite sınavına giren gençler Kılıçdaroğlu'na 1 liralık manevi tazminat davası açtı

- Adliye önündeki gençler - Gençlerin taşıdığı dövizler - Berkay Elden'in açıklamaları Antalya 'da üniversite sınavına giren gençler Kılıçdaroğlu'na 1 liralık manevi tazminat davası açtıANTALYA (AA) - Antalya 'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında hafta sonu yapılan sınavlara giren bir grup öğrenci, sınav öncesinde "Katarlı öğrencilere Türkiye'de sınavsız tıp eğitimi" başlıklı habere ilişkin yaptığı açıklamalar nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine, 1 liralık manevi tazminat talebiyle mahkemeye başvurdu. Antalya Adliyesi önünde toplanan grup, "Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin doğru olmayan sınavıdır", "Oy'unu sen kaybettin", "Bir tek dileğim var Kılıçdaroğlu, gençlere dürüst ol yeter", "Bir Kılıçdaroğlu tüm doğruları götürür", "Seçim bir sınavsa notunuz şimdiden sıfır" ve "Bu Kılıçdaroğlu bizi kandırıyor hocam" yazılı dövizler taşıdı.Grup adına basın açıklamasını okuyan Berkay Elden, sınavdan bir gün önce öğlen saatlerinde ortaya atılan yalan haberin YKS'ye girecek milyonlarca gencin ve ailelerinin motivasyonlarını altüst edip, olumsuz etkilediğini belirtti.
Kılıçdaroğlu'nun "yalanın yayılmasında aktör" olduğunu savunan Elden, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP yönetiminin bu kadar bariz bir yalanın taşıyıcısı olmasını ve bunu biz gençlerin sınavına bir gün kala ucuz siyasetlerine malzeme etmesini asla unutmayacağız." dedi.
Elden, bazı yayın organlarının 27 saat boyunca devam ettirdiği yalan haberlerini sınav saatinin son bulmasıyla düzelterek gerçeğini paylaştığını dile getirdi.

Tıp Eğitimi Tazminat Davası Üniversite Sınavı Basın Açıklaması Sınavsız Tıp 

İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement