Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
ANTALYA - Uluslararası futbol turnuvası düzenlenecek

ANTALYA - Uluslararası futbol turnuvası düzenlenecek

- Spor Turizmi Birliği Derneği Başkanı Recep Şamil Yaşacan ile röportaj - Dinamo Moskova - Rakow Czestochowa karşılaşmasından görüntüler (ARŞİV)ANTALYA (AA) - Antalya 'da 21 yaş altı milli takımlarının katılımıyla uluslararası futbol turnuvası düzenlenecek.Spor Turizmi Birliği Derneği Başkanı Recep Şamil Yaşacan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve UEFA'dan alınan izinle Antalya Cup futbol turnuvasını 24 - 29 Mart tarihlerinde Belek Turizm Merkezi'nde organize edeceklerini söyledi.

Yaşacan, turnuvaya Kuzey Makedonya, Kazakistan, Ukrayna, Bulgaristan, Özbekistan ve Slovakya'nın 21 yaş altı milli takımlarının katılacağını kaydetti.
Önceki yıllarda 4 takımla başlayan turnuvaya, bu yıl 6 takımla devam edileceğini belirten Yaşacan, "Kültür ve Turizm Bakanlığının 'Güvenilir Turizm Sertifikası' sayesinde, takımlar ülkemize güvendiler ve turnuvaya katılıyorlar. Turnuvaya katılacak oyuncular, önümüzdeki yıllarda ülkelerinin A takımını oluşturacaklar. Turnuva en az 30 ülkede televizyondan canlı yayınlanacak. Ülkemizin tanıtımı için büyük bir şans olacak." diye konuştu.
Yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) salgını nedeniyle dünyanın hiçbir yerinde böyle büyük bir organizasyon yapılamadığını dile getiren Yaşacan, takımların Türkiye'deki tedbirlere çok güvendiğini vurguladı.Yaşacan, takımların Antalya 'da 12 gün kalacağını sözlerine ekledi.

Canlı Yayın Koronavirüs Milli Takım Uluslararası Futbol Turnuvası 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Tanıyamayacaksınız! Bu Fotoğraf Herkesi Şaşırttı...Tanıyamayacaksınız! Bu Fotoğraf Herkesi Şaşırttı...
Haluk Bilginer 47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde 'en iyi erkek oyuncu' seçildiHaluk Bilginer 47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde 'en iyi erkek oyuncu' seçildi
Putin, Erdoğan'a dondurma ısmarladıPutin, Erdoğan'a dondurma ısmarladı
Türkiye-Hırvatistan Maçından En Güzel KarelerTürkiye-Hırvatistan Maçından En Güzel Kareler
Ve Arda Turan KonuştuVe Arda Turan Konuştu
Çinli Heykeltıraştan 15 Temmuz HeykeliÇinli Heykeltıraştan 15 Temmuz Heykeli
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement