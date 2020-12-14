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14 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
ANTALYA - Ukraynalı kadın evinde ölü bulundu

ANTALYA - Ukraynalı kadın evinde ölü bulundu

- Binanın dış genel planı - Olay yerindeki ekipler - Evdeki çalışan klimnın balkondan yükselen buharı Antalya 'da Ukraynalı kadın evinde ölü bulunduANTALYA (AA) - Antalya 'da yalnız yaşayan Ukraynalı kadın evinde ölü bulundu.Fener Mahallesi 1988 Sokak'taki Orkide Apartmanı'nın birinci katında yalnız yaşadığı belirtilen Ukraynalı Karina Demchenko'dan (40) 10 gündür haber alamayan yakınları durumu yetkililere bildirdi.Olay yerine gelen polis ekipleri, Demchenko'yu evde hareketsiz yatarken buldu. 112 Acil Servis ekipleri, Demchenko'nun yaşamını yitirdiğini belirledi.Yapılan incelemede, evdeki klimanın soğuk ayarında çalışır halde olduğu tespit edildi.Demchenko'nun cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Polis Cenaze Bild Polis Ekipleri Yükselen 

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