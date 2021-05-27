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27 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
ANTALYA - Türkiye-Azerbaycan milli maçının ardından - Gianni de Biasi

ANTALYA - Türkiye-Azerbaycan milli maçının ardından - Gianni de Biasi

- Azerbaycan Teknik Direktörü Gianni de Biasi'nin açıklamalarıTürkiye - Azerbaycan milli maçının ardından - Azerbaycan Teknik Direktörü Gianni de Biasi:"Oldukça dengeli bir maç oldu, genele baktığımızda bitiricilik konusunda başarılı olamadık"ANTALYA (AA) - Hazırlık maçında Türkiye'ye 2 - 1 yenilen Azerbaycan'ın teknik direktörü Gianni de Biasi, genel olarak dengeli bir maç oynandığını söyledi.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan De Biasi, "Oldukça dengeli bir maç oldu, genele baktığımızda bitiricilik konusunda başarılı olamadık. İki gol yedik, yediğimiz iki gol de duran toptan oldu. Girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik, bitiricilik konusunda sıkıntılar yaşadık." ifadelerini kullandı.Türkiye'nin güçlü bir takım olduğunun altını çizen İtalyan teknik adam, "Fazla şans bulamayan oyuncular oynadı ama bu oyuncularla diğerleri arasında çok fark olduğunu düşünmüyorum. Maç içinde dengeli bir maç geçti. Türkiye zaten güçlü, çok kaliteli ve alternatifli kadrolara sahip. Türkiye, üçlü savunmayla başladı, bekleri daha ileride tuttu. Dörtlü savunmaya döndüklerinde oyun kurma stratejisini benimsediler. Çok zorluk yaşadığımızı söyleyemeyeceğim. Şanslar yakaladık ama kullanamadık. Bunları kullanamadığımız için sinirli hissediyorum kendimi. Bunları kullansaydık, daha farklı bir sonuç olabilirdi." şeklinde konuştu.

Strateji Teknik Direktör İtalyan Milli Maç Rektör 

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