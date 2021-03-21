ANTALYA - Turizm merkezlerinde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim oldu
- Konyaaltı Sahili - Sahilde güneşlenen ve denize giren turistler - Sahil bandında yürüyüş yapan ve bisiklete binenlerANTALYA (AA) - Turizm merkezleri Antalya ve Muğla, yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) salgınıyla mücadele kapsamında pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sessizliğe büründü.Hava sıcaklığının 20 derece ölçüldüğü Antalya 'da, hafta sonları yoğunluğun oluştuğu Konyaaltı ve Lara sahilleri boş kaldı.Sahillerden sadece kısıtlamadan muaf turistler yararlanabildi.Bazı turistler yürüyüş yapıp bisikletle bindi, bazıları da çocuklarıyla plajda vakit geçirdi.Kentteki cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.Polis ve jandarma ekipleri ise kent genelindeki denetimlerini sürdürdü.
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