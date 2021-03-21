Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
ANTALYA - Turizm merkezlerinde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim oldu

ANTALYA - Turizm merkezlerinde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim oldu

- Konyaaltı Sahili - Sahilde güneşlenen ve denize giren turistler - Sahil bandında yürüyüş yapan ve bisiklete binenlerANTALYA (AA) - Turizm merkezleri Antalya ve Muğla, yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) salgınıyla mücadele kapsamında pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sessizliğe büründü.Hava sıcaklığının 20 derece ölçüldüğü Antalya 'da, hafta sonları yoğunluğun oluştuğu Konyaaltı ve Lara sahilleri boş kaldı.Sahillerden sadece kısıtlamadan muaf turistler yararlanabildi.Bazı turistler yürüyüş yapıp bisikletle bindi, bazıları da çocuklarıyla plajda vakit geçirdi.Kentteki cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.Polis ve jandarma ekipleri ise kent genelindeki denetimlerini sürdürdü.

Koronavirüs Jandarma Bild Bisiklet Pazar Günü 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Tanıyamayacaksınız! Bu Fotoğraf Herkesi Şaşırttı...Tanıyamayacaksınız! Bu Fotoğraf Herkesi Şaşırttı...
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Bakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur YaptıBakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur Yaptı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement