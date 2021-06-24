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24 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
ANTALYA - Tur midibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı

ANTALYA - Tur midibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı

- Kaza yeri - Sağlık ekiplerinin kaza yerine gelmesi - Kaza yapan midibüsün görüntüsü Antalya ’da tur midibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralıANTALYA (AA) - Antalya ’nın Serik ilçesinde tur midibüsü ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.Yunus Y. idaresindeki 15 ABF 220 plakalı tur midibüsü, Boğazkent Mahallesi Kanuni Caddesi'nde Mustafa K. idaresindeki 27 P 7158 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.Çarpışmanın etkisiyle savrulan tur midibüsü köprü korkuluklarına çarparak durabildi.Kazada Mustafa K. ile araçtaki biri kadın 4 kişi hafif yaralandı.Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.Ambulanslarla ilçedeki hastanelere sevk edilen yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis Hastane Korkuluk Ticari Araç Sağlık Ekipleri 

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