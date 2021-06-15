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15 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
ANTALYA - Trafik kazası: 2 yaralı

ANTALYA - Trafik kazası: 2 yaralı

- Kazaya karışan ticari araçlar - Araçların çekici ile kaldırılması - Trafik ekiplerinin çalışması - Devrilen ağaçtan görünüm Antalya 'da trafik kazası: 2 yaralıANTALYA (AA) - Antalya 'nın Serik ilçesinde 2 kamyonet ve bir otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Serik ilçesine bağlı Belek Mahallesi'nde, sürücülerinin kimlikleri öğrenilemeyen 2 kamyonet ve bir otomobil çarpıştı.Kazada, kamyonet sürücüleri yaralandı.Yaralılar, kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Trafik Kazası Ticari Araç Sağlık Ekipleri 

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