ANTALYA - Toz taşınması nedeniyle yağmurla birlikte çamur yağdı
- Kaş ilçesinde görünüm - Deniz ve gökyüzünden görüntüler - Araçların üzenine yağan çamur lekeleri Antalya 'da toz taşınması nedeniyle yağmurla birlikte çamur yağdıANTALYA (AA) - Antalya 'nın Kaş ilçesinde toz taşınması nedeniyle yağmurla birlikte çamur yağdı.Kentte gece saatlerinde etkili olan hafif sağanağın ardından bir süre çamurlu yağış görüldü. Özellikle park halindeki otomobillerin üzeri çamurla kaplandı.Otomobillerinde toz ve lekeler oluşan bazı sürücüler kendi imkanlarıyla temizlik yaptı, bazıları ise araçlarını ilçedeki oto yıkamacılara götürdü.Meteoroloji yetkilileri, toz taşınımı nedeniyle meydana gelebilecek hava kalitesi ve görüş mesafesinde azalmayla yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.
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