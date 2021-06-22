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22 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
ANTALYA - TBMM Başkanı Şentop, Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Caferi ile görüştü

ANTALYA - TBMM Başkanı Şentop, Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Caferi ile görüştü

- TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un kabulü - TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşmasıTBMM Başkanı Şentop, Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Caferi ile görüştü: - "Çok farklı etnik kökenden, çok farklı kültür ve dillerden insanların birlikte yaşadığı ortamı tesis etmiş bir ülke olan Kuzey Makedonya, bizim için Balkanların güvencesidir" - "Dostumuz ve müttefikimiz Kuzey Makedonya ile ilişkilerimiz günümüzde karşılıklı güven zemininde gelişmektedir"ANTALYA (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Talat Caferi ile ikili görüşme gerçekleştirdi.Şentop, Antalya 'da Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen Güneydoğu Avrupa İş Birliği Süreci Parlamenter Asamblesi (GDAÜ PA) 8. Genel Kurulu'na katılan Caferi ile bir araya geldi.Basına kapalı gerçekleşen görüşme sonrası yapılan açıklamaya göre, Şentop, görüşmede, Caferi ile beraberindeki heyeti Antalya 'da misafir etmekten memnuniyet duyduğunu belirtti.
Güneydoğu Avrupa İş Birliği Süreci Parlamenter Asamblesiyle ilgili atılacak adımlar olduğunu anlatan Şentop, asamblenin henüz daimi bir uluslararası sekretaryaya sahip olmamasının ilişkilerin yeterince kurumsallaşmasına engel teşkil ettiğini dile getirdi.Türkiye ile Kuzey Makedonya arasında, gücünü tarihi ve kültürel zenginlikten alan yakın ilişkilerin mükemmel seviyede devam ettiğini vurgulayan Şentop, şunları kaydetti:"Çok farklı etnik kökenden, çok farklı kültür ve dillerden insanların birlikte yaşadığı ortamı tesis etmiş bir ülke olan Kuzey Makedonya, bizim için Balkanların güvencesidir. Dostumuz ve müttefikimiz Kuzey Makedonya ile ilişkilerimiz günümüzde karşılıklı güven zemininde gelişmektedir. Esasen, çok boyutlu ilişkilerimizin her alanında, geliştirilmeye müsait, büyük bir potansiyel bulunmaktadır. Ülkelerimiz arasındaki müstesna ilişkilerimizin düzenli ve sık aralıklarla gerçekleştirdiğimiz üst düzey ziyaretlerle geliştiğini müşahede ediyoruz."Şentop, Meclis Başkanı Caferi ile heyetini güzel bir programla TBMM'de misafir etmek istediklerini belirterek, salgının uluslararası dayanışmanın ve iş birliğinin elzem olduğunu ispatladığını anlattı.Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Caferi ise Şentop'a sıcak karşılaması ve ev sahipliğinden dolayı teşekkür ederek, destek ve işbirliğinden dolayı teşekkür etti.Türkiye'nin destekleri için teşekkür eden Caferi, "Ülkemizin bağımsızlığını ilan ettiği günden bu yana göstermiş olduğunuz destek için teşekkür ediyorum, umarım destekleriniz devam eder. Bizi her zaman müttefikiniz olarak gördünüz için çok teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

İsaf Müstesna Elzem Etnik Köken Uluslararası 

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