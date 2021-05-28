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28 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
ANTALYA - Tavanı çöken evde annenin refleksi, aileyi kurtardı

ANTALYA - Tavanı çöken evde annenin refleksi, aileyi kurtardı

- Evin çöken tavanı - Evin içinde oluşan hasar - Çöken tavan - Evin dışından görüntü - Komşular - Anne Gülsüm Önel ile röportaj Antalya 'da tavanı çöken evde annenin refleksi, aileyi kurtardıANTALYA (AA) - Antalya 'nın Kepez ilçesinde tavanı çöken müstakil evden, erken davranan anne ve 6 çocuğu çıkmayı başardı.Gülsüm Önel, Yavuz Selim Mahallesi'ndeki müstakil evin salon kısmındaki alçı sıvalı tavanın bulunduğu yerden ses gelince 6 çocuğuyla odadan hemen çıktı.Çöken tavan nedeniyle evin salonundaki eşyalar kullanılamaz hale geldi.Önel, gazetecilere, çocukları uyurken uyandığını, ardından bir ses geldiğini belirterek, "Hemen, 'Kalkın çocuklar, deprem oluyor.' dedim. Dışarı çıktık, tavan yere çöktü." dedi.

Deprem Müstakil Ev 

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