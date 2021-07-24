ANTALYA - Tatilciler sahillerde yoğunluk oluşturdu
- Konyaaltı sahili - Denize girenler - Sahilde yürüyüş yapanlar - Konyaaltı varyantında fotoğraf çektirenlerTurizm merkezleri Antalya ve Muğla'da tatilciler sahillerde yoğunluk oluşturduANTALYA (AA) - Turizm merkezlerinden Antalya ve Muğla'da, Kurban Bayramı sonrasında da sahillerdeki yoğunluk devam ediyor."Turizmin başkenti" Antalya 'da hava sıcaklığı 35, deniz suyu sıcaklığı 26 derece ölçüldü.Yerli ve yabancı tatilciler, dünyaca ünlü Konyaaltı ve Lara sahillerinin yanı sıra Sarısu ve Kaputaş plajlarında yoğunluk oluşturdu.Bazı tatilciler şezlonglara uzanarak güneşlendi, bazıları ise plaj şemsiyelerinin altında güneşten korunmaya çalıştı. Sık sık denize girerek serinleyen tatilciler, aileleriyle eğlenceli zaman geçirdi.Birçok kişi ise sahil bandında bisiklet sürüp yürüyüş yaptı.Kentte, park ve mesirelik alanlarda da yoğunluk oluştu.Vatandaşlar ile turistlerin maske ve sosyal mesafe kurallarına uymadığı görüldü.
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