Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
ANTALYA - Tartıştığı kardeşinin iş yerine kamyoneti ile çarpan kişi gözaltına alındı

ANTALYA - Tartıştığı kardeşinin iş yerine kamyoneti ile çarpan kişi gözaltına alındı

- Güvenlik kamerası kayıtlarında tartıştığı kardeşinin iş yerine kamyonetiyle çarpma anları - Olay yerinden görüntüler - Y.A'nın polis ekipleri tarafından gözaltına alınması Antalya 'da tartıştığı kardeşinin iş yerine kamyoneti ile çarpan kişi gözaltına alındıANTALYA (AA) - Antalya 'da tartıştığı kardeşinin iş yerine kamyonetiyle çarpan kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.Gazipaşa ilçesinde yaşayan Y.A. İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi'nde aralarında yaşanan tartışma üzerine kardeşine ait iş yerine 07 UH 370 plakalı kamyonet ile çarptı.Çarpmanın etkisiyle iş yerinin camları kırıldı, müşteriler ve çalışanlar panik yaşadı.Elinde kesici alet de bulunan Y.A. zabıta ekipleri ve çevredeki vatandaşlar tarafından kamyonetinden indirildi.Olay yerine gelen polis ekipleri, Y.A'yı gözaltına aldı.Kamyonet, çekici yardımı ile olay yerinden kaldırıldı.Kamyonetin çarpma anı ve sonrasında yaşananlar iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Çarpma Anı Kamera Güvenlik Kamerası Zabıta Polis Ekipleri 

İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement