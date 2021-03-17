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17 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
ANTALYA - Tartıştığı ağabeyini tüfekle öldüren zanlı tutuklandı

ANTALYA - Tartıştığı ağabeyini tüfekle öldüren zanlı tutuklandı

- Manavgat Adliyesi - Zanlının adliyeye getirilmesi - Zanlı adliyeye çıkarılması Antalya 'da arazilerindeki ağaçların kesilmesi nedeniyle tartıştığı ağabeyini tüfekle öldüren zanlı tutuklandıANTALYA (AA) - Antalya 'nın Manavgat ilçesinde ortak arazilerinde bulunan zeytin ağaçlarının kesilmesi nedeniyle çıkan tartışmada ağabeyini tüfekle öldüren zanlı cezaevine gönderildi.Jandarmadaki işlemlerinin ardından Manavgat Adliyesine getirilen zanlı Mustafa B, cumhuriyet savcısına verdiği ifadesinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.Buradaki ifadesinde, bir anlık öfkesine yenilip ağabeyine tüfekle ateş ettiğini ve sonra çok pişman olduğunu söylediği öğrenilen Mustafa B, "kasten öldürmek" suçundan tutuklandı.Demirciler Mahallesi Kaybaşı mevkisinde dün, Hüseyin B. (64), kardeşi Mustafa B. (62) ile zeytin ağaçlarının kesilmesi nedeniyle tartışmış, tartışmanın büyümesi üzerine otomobilinde bulunan ruhsatsız av tüfeğini alan Mustafa B, ateş ettiği ağabeyi Hüseyin B'yi öldürmüştü.Olay yerinden kaçan zanlı Mustafa B, evine gelen jandarma ekibince, cinayette kullandığı silahla gözaltına alınmıştı.Mülkiyeti hazineye ait yaklaşık 15 dönüm 2B arazisine 5 kardeş tarafından bir süre önce zeytin ağacı dikildiği, tartışma yaşayan iki kardeşin birbirlerine ait zeytin ağaçlarını kestikleri iddiasıyla aralarında bir süre önce husumet başladığı iddia edildi.

Cumhuriyet Cumhuriyet Savcısı Jandarma Zeytin Ağacı Aybaşı 

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