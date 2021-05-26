Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
ANTALYA - Sulama havuzunda iki kişinin cesedi bulundu

ANTALYA - Sulama havuzunda iki kişinin cesedi bulundu

- Olay yerinden genel görüntü - Sulama havuzunun görüntüsü - Morg girişi görüntüsü Antalya 'da sulama havuzunda iki kişinin cesedi bulunduANTALYA (AA) - Antalya 'nın Kaş ilçesinde yapay sulama havuzundan 2 kişinin cansız bedenleri çıkarıldı.Dirgenler Mahallesi'nde sulama havuzunda ceset olduğu ihbarını alan jandarma ekipleri, bölgede yaptıkları aramada sera yanında iki çift ayakkabı buldu.İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi dalgıçları tarafından havuzda yapılan aramada, iki kişinin cansız bedenine ulaşıldı.Sulama havuzundan çıkarılan cesetlerin Mustafa Eldemir (26) ile Gürcistan uyruklu Abdulaev Gochak'a (28) ait olduğu belirlendi.Cenazelerin çıkarılması sırasında yakınlarının gözyaşı döktüğü görüldü.
Cenazeler, Kaş Devlet Hastanesi morguna götürüldü.Hayatlarını kaybeden Eldemir ve Gochak'ın, çalıştıkları seranın yanında bulunan sulama havuzunda yüzmek için öğleden önce evlerinden çıktıkları öğrenildi.

Yüzme Jandarma Gözyaşı 

İlgili Foto Galeriler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Bakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur YaptıBakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur Yaptı
Şırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiŞırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement