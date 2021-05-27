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27 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
ANTALYA - Su kovasına düşen 2 yaşındaki çocuk boğuldu

ANTALYA - Su kovasına düşen 2 yaşındaki çocuk boğuldu

- Antalya Adli Tıp Kurumu binasının dış/genel planı - Ölen çocuğun yakınlarının adli tıp morgu önünde beklemesi - Cenazenin morgdan alınması - Cenaze aracının adli tıp binasından ayrılması Antalya 'da su kovasına düşen 2 yaşındaki çocuk boğulduANTALYA (AA) - Antalya 'da su dolu kovanın içine düşen çocuk boğuldu.Kumluca Toptancı Hali'nde baba ve annesinin çalıştığı iş yerinin banyosunda, kovanın içindeki suyla oynayan Mehmet Ali Koç (2), annesinin yanından ayrılmasından bir süre sonra kovanın içine düştü.Annesi tarafından kovadan çıkarılan çocuk için 112 Acil Servis ekibinden yardım istendi. Küçük çocuk, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.Koç'un cenazesi, incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Korumu morguna götürüldü.Otopsinin ardından çocuğun cenazesi, babası tarafından alındı.Cenazenin Hatay'da toprağa verileceği öğrenildi.

Adli Tıp Cenaze Sağlık Ekipleri 

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