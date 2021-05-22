ANTALYA - Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik yaşanıyor
- Konyaaltı sahili - Konyaaltı'nda denize giren turistler - Sahilde yürüyüş yapanlar - Polis ekiplerinin denetim yapması - Boş sokaklarANTALYA (AA) - Turizm merkezlerinden Antalya 'da cadde, meydan ve sahillerde, yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sakinlik yaşanıyor.
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