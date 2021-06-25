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25 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
ANTALYA - Sıcaktan bunalanlar sahillerde yoğunluk oluşturdu

ANTALYA - Sıcaktan bunalanlar sahillerde yoğunluk oluşturdu

- Konyaaltı Sahili - Sahilde güneşlenen ve denize giren yerli ve yabancı turistler - Gölgede serinleyen yerli ve yabancı turistler Antalya 'da sıcaktan bunalanlar sahillerde yoğunluk oluşturduANTALYA (AA) - Turizm sezonunun hareketlendiği Antalya 'da, sıcak havadan bunalan yerli ve yabancı turistler, serinlemek için denize girmeyi tercih etti.Yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirleri kapsamında durdurulan uçak seferlerinin yeniden başlamasıyla, kentte turizm hareketliliği yaşanıyor.Hava sıcaklığının 37 derece, nem oranının ise yüzde 21 ölçüldüğü kentte tatilciler, dünyaca ünlü Konyaaltı ile Lara plajlarında yoğunluk oluşturdu.Sıcaktan bunalan tatilciler denizde serinlerken, bazıları ise şezlonglarda güneşlenmeyi tercih etti.Sahil bandında yürüyüş yapıp, bisiklete binenlerin yanı sıra bazı kişiler de gölgelik alanlarda dinlendi.Sahildekilerin büyük bölümünün maske takmadığı görülürken, şezlonglarda güneşlenenler ise sosyal mesafeye dikkat etmeye çalıştı.

Uçak Seferleri Koronavirüs Tedbirler Yabancı Turist Koronavirüs 

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