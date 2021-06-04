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4 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
ANTALYA - Sevmek istediği köpek tarafından ısırılan çocuk yaralandı

ANTALYA - Sevmek istediği köpek tarafından ısırılan çocuk yaralandı

- Mediha Nur Çetin ve oğlu Yağız'dan görüntü - Yağız'ın yaraları - Mediha Nur Çetin'in konuşması Antalya 'da sevmek istediği köpek tarafından ısırılan çocuk yaralandı - Hastanede başına 10 dikiş atıldıktan sonra taburcu edilen çocuğun ailesi, köpeğin sahibinden şikayetçi oldu - Anne Mediha Nur Çetin: - "Oğlumu bırakması için bir yandan köpeğe vuruyordum, bir yandan yardım istiyordum. Köpeğe bir türlü gücüm yetmiyordu"ANTALYA (AA) - Antalya 'da sevmek istediği köpek tarafından ısırılan 3,5 yaşındaki çocuk yaralandı.Mediha Nur Çetin'in yanındaki 3,5 yaşındaki oğlu Yağız, bir köpeği sevmeye çalıştı. Bu sırada köpeğin saldırısına uğrayan Yağız, yaralandı. Sağ kulağında açılma, iki kolunda da ısırıktan dolayı kanama olan Yağız'ın başına kaldırıldığı hastanede 10 dikiş atıldı.Çocuğun taburcu edilmesinin ardından anne Mediha Nur ile baba Serhat Çetin, Meydan Polis Merkezi'ne giderek köpek sahibinden şikayetçi oldu.Anne Çetin, gazetecilere, kendisinin ve oğlunun olayın şokunu hala üzerlerinden atamadığını söyledi.

Oğlunun sevmek için köpeğin başını okşadığını aktaran Çetin, "Bir anda köpek oğlumun üstüne atladı. Paçasından tuttu, ardından başını ısırdı. Çok büyük bir köpekti. Oğlumu bırakması için bir yandan köpeğe vuruyordum, bir yandan yardım istiyordum. Köpeğe bir türlü gücüm yetmiyordu. Bu sırada aynı bahçede bulunan başka bir köpek oğlumu ısıran köpeğe saldırdı. Sonrasında köpek oğlumu bıraktı." diye konuştu.
- "Daha da kötüsü olabilirdi"Çetin, oğlunu köpeğin elinden aldıktan sonra büyük bir şok yaşadığını belirterek, şöyle konuştu:"Kulağının arkası kopmuş şekildeydi. Kafatasında açılma vardı. Kollar kanıyordu. Hemen hastaneye gittik. Doktorlar gerekli müdahaleyi yaptıktan sonra çocuğumun yüzünde ve kollarında kalıcı izler olacağını söyledi.

Şükür oğlum bu şekilde kurtuldu. Daha da kötüsü olabilirdi. Köpeğin sahiplerinin böyle iri, saldırgan bir köpeği tasmasız şekilde başıboş bıraktıkları için cezalandırılmasını istiyorum. Adaletin yerini bulmasını istiyorum. Oğlum bir yıl önce evimizin karşısındaki demir parmaklıklara sıkışan köpek itfaiye ekiplerince kurtulunca büyük sevinç yaşamıştı. Yaşadığı mutluluk haber olmuştu."

Parmak Hastane Köpek Demir Parmaklık Saldırı 

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