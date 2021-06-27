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27 Haziran 2021 Pazar günü yayınlandı
ANTALYA - Serinlemek için denize giren yaşlı kadın boğuldu

ANTALYA - Serinlemek için denize giren yaşlı kadın boğuldu

- Antalya Yat Limanı - İlk yardım ekibinin olay yerine gelmesi - Yaşlı kadının yerde yatan cansız bedeni - Olay yerindeki polis ekipleriANTALYA (AA) - Antalya 'nın Konyaaltı ilçesinde serinlemek için denize giren 82 yaşındaki yaşlı kadın boğuldu.Konyaltı Sahili'nden sabah saatlerinde denize giren Şehriban Kutlu, bir süre sonra suda kayboldu.Yakınlarının haber vermesi üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri gönderildi.Sahil güvenlik tarafından denizde bulunan Kutlu, Kaleçi Yat Limanı'na getirildi.
Burada bekleyen sağlık ekibi, yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi.Kutlu'nun cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Yaşlı Kadın Sağlık Ekibi Cenaze Sahil Güvenlik Polis Ekipleri 

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