ANTALYA - Serik'te denizde hortum oluştu

- Serik'te oluşa hortum görüntüleri Antalya 'da denizde hortum oluştu - Plaja ulaşan hortum 5 yıldızlı bir otelin çatısında zarara neden olduANTALYA (AA) - Antalya 'nın Serik ilçesinde denizde hortum oluştu.Serik ilçesinde etkili olan yağışlar sonrasında denizde hortum oluştuğu gözlendi.Boğazkent Mahallesi'ndeki plaja kadar ulaşan hortum, şezlonglara ve 5 yıldızlı bir otelin çatısına zarar verdi. Hortum bir süre sonra etkisini yitirdi.İlçenin farklı noktalarından görülen hortum vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
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