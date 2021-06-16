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16 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
ANTALYA - Serik'te denizde hortum oluştu (2)

ANTALYA - Serik'te denizde hortum oluştu (2)

- Hortumdan görüntü - Hortumun verdiği zarardan görüntü Antalya 'da denizde hortum oluştu - Plaja ulaşan hortum 5 yıldızlı bir otelin çatısında zarara neden olduANTALYA (AA) - Antalya 'nın Serik ilçesinde denizde hortum oluştu.Serik ilçesinde etkili olan yağışlar sonrasında denizde hortum oluştuğu gözlendi.Boğazkent Mahallesi'ndeki plaja kadar ulaşan hortum, şezlonglara ve 5 yıldızlı bir otelin çatısına zarar verdi. Hortum bir süre sonra etkisini yitirdi.İlçenin farklı noktalarından görülen hortum vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Kamera Yıldızlı Cep Telefonu Plaj 

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