Antalya semalarında Türk ve Azerbaycan bayrakları dalgalandı

-Polislerin bayrakları pilota teslim etmesinden görüntü

-Alana toplanan kalabalıktan görüntü

-Uçan paraşütlerden görüntüler

-Adem Murat Yücel röp.

-Ergun Ulu röp.

-Paraşüt kamerasından görüntüler



( ANTALYA )- Yamaç paraşütçüleri 'Gardaş' için havalandı ANTALYA



- Azerbaycan'ın Karabağ'ı Ermenistan işgalinden kurtarması Antalya’nın Alanya ilçesinde de memnuniyetle karşılandı. Gerçekleştirilen etkinlikte ilçe semalarında çok sayıda paraşütçü tarafından Türk ve Azerbaycan bayrakları dalgalandırıldı. Azerbaycan'ın işgal altındaki Dağlık Karabağ topraklarını işgalden kurtardığını ilan etmesi, tüm Türkiye’de olduğu gibi Alanya’da da büyük sevinçle karşılandı. İlçede Karabağ’ın işgalden kurtuluşu Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) ve Türk Hava Kurumu Alanya Şubesi ortaklığında düzenlenen paraşüt etkinliğiyle kutlandı. Etkinlikte ilk olarak motorize polis ekipleri, Türk ve Azerbaycan bayraklarını kortej eşliğinde getirerek uçuş yapacak olan paraşüt pilotlarına teslim etti. Deniz seviyesinden 800 metre yükseklikteki Yassı Tepe'den yamaç paraşütü pilotuyla çok sayıda kişi kendilerini boşluğa bıraktı. Alanya’nın eşsiz manzarasında dakikalarca havada süzülen pilot eşliğindeki kişiler, Kleopatra Plajı açıklarında Türk ve Azerbaycan bayrağını açarak gökyüzünde gösteri yaptı. Sahile iniş yapan paraşütlüler ise katılımcılar tarafından dev Türk ve Azerbaycan bayrağıyla karşılandı. Etkinlikte ayrıca paramotor ile Türk ve Azerbaycan’ın tek yumruk olduğu bayrakla semalarda tur attı. Yücel: “Burada 2 devlet tek millet olduğumuzu bir kez daha gösterdik” Etkinlik sonrası gazetecilere açıklama yapan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Son zamanlarda Azerbaycan’da yaşanan olaylardan dolayı dünyaya bir mesajı olarak, Azeri ve Türk dostluğunun ilelebet kalması ve dostluğumuzun birlikte olmasından dolayı bugün ALTAV’ın organize ettiği, emniyetimizin getirdiği Azerbaycan ve Türk bayraklarımızı bizler burada teslim aldık. Dünyaya bir mesaj göndermek adına, burada 2 devlet tek millet olduğumuzu bir kez daha gösterdik. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

“2 devlet tek millet olarak hayatımıza devam edeceğiz” Türk Hava Kurumu (THK) yamaç paraşütü eğitmeni Ergun Ulu ise büyük mutluluk duyduklarını söyledi.



Ulu, “Azerbaycan’da ki kardeşlerimizin zaferinden sonra, bizde bu kötü giden günlerde bize mutluluk verdi. Bize bu güzel zaferi yaşayan Azeri kardeşlerimize buradan selam olsun. Gökyüzünden herkese selamlar ilettik. 2 devlet tek millet olarak hayatımıza devam edeceğiz” diye konuştu.

(EA-



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