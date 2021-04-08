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-Şehit Uğur Yıldız'ın fotoğrafı



( ANTALYA ) Antalya şehidi Uğur Yıldız'ın kanı yerde kalmadı..."Oğlumun kanı yerde kalmamış. Biz bunların üstesinden geliriz"-"Her zaman dik durmaya, devletimizin yanında durmaya gayret edeceğiz" ANTALYA



- 6 Eylül 2015 tarihinde Hakkari'nin Dağlıca bölgesinde terör örgütü PKK'nın düzenlediği hain saldırıda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Uğur Yıldız’ın babası Sadık yıldız, oğlunun katillerinden Özgür Gabar kod adlı Fırat Şişman’ın öldürülmesiyle oğlunun kanının yerde kalmadığını söyledi.



Eren-10 Operasyonu kapsamında, Şırnak-Bestler Dereler Domuz Dağı bölgesinde, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığınca devam eden operasyonda Jandarma Komandoları, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Polis Özel Harekat birlikleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada, 2 terörist daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin terörden arananlarda kırmızı kategoride yer alan sözde Botan saha sorumlusu Özgür Gabar kod adlı Fırat Şişman olduğu tespit edildi. Piyade sözleşmeli er olan oğlu Uğur Yıldız’ı 2015 yılındaki hain saltırıda şehit veren baba Sadık Yıldız, Fırat şişman isimli teröristin öldürülmesini sevinçle karşıladı. "Duydum ki oğlumun kanı yerde kalmamış" diyen baba Sadık Yıldız, “Benim evladım Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak askerlik görevine başladı ve Hakkari Dağlıca'da şehit ettiler. Oğlumun kanı yerde kalmadı. Şahsım adına, milletim adına teşekkür ediyorum. Çünkü bu vatan bölünmez bütünlüğüyle Türk halkının emaneti. Hiçbir gücün Türkiye'ye baş kaldırmaya gücü yetmez. Ve biz bunların üstesinden geliriz Allahın izniyle." dedi.

Türk ordusunun her zaman Türk halkının yanında yer aldığını söyleyen baba, Bütün komutanlara teşekkür ediyorum , oğlumun kanını yerde bırakmadılar. Allah devletimize zeval vermesin, her zaman dik durmaya, devletimizin yanında durmaya gayret edeceğiz” dedi.





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