ANTALYA - Sebze yüklü tır devrildi

- Antalya - Konya kara yolunda kaza - Sebze yüklü tır devrilmesi - Olay yeri Antalya 'da sebze yüklü tır devrildiANTALYA (AA) - Antalya 'nın Aksu ilçesinde şarampole devrilen tırdaki sebzeler yola saçıldı.Yabancı uyruklu Lago Bendeliani'nin kullandığı VA - 100 - GE plakalı sebze yüklü tır, Antalya - Konya kara yolu Güçlüköy Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.Kazada sürücü yara almadan kurtuldu, tırdaki sebzeler yolun kenarına döküldü.Jandarma ekipleri, trafikte aksama yaşanmaması için tedbir aldı.
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