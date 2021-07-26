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ANTALYA - Şarampole yuvarlanan otomobildeki 4 Rus turist yaralandı
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26 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
ANTALYA - Şarampole yuvarlanan otomobildeki 4 Rus turist yaralandı

ANTALYA - Şarampole yuvarlanan otomobildeki 4 Rus turist yaralandı

- Uçuruma yuvarlanan otomobilin görüntülenmesi - Olay yerindeki ekipler - Yaralının ambulansa taşınmasıANTALYA (AA) - Antalya 'nın Alanya ilçesinde bir otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 4 Rus turist yaralandı.Sürücüsü öğrenilemeyen 07 E 2513 plakalı kiralık otomobil, Demirtaş Mahallesi Topbaşı mevkisinde yaklaşık 10 metrelik şarampole devrildi.Kazada, araçtaki Rus uyruklu 4 turist yaralandı.İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yaralı turistler, sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.Turistlerin kiraladıkları araçla Sapadere Kanyonu turuna çıktıları sırada kazanın meydana geldiği öğrenildi.

Hastane Jandarma Kiralık Otomobil Sağlık Ekipleri Turist 

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