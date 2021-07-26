ANTALYA - Şarampole yuvarlanan otomobildeki 4 Rus turist yaralandı
- Uçuruma yuvarlanan otomobilin görüntülenmesi - Olay yerindeki ekipler - Yaralının ambulansa taşınmasıANTALYA (AA) - Antalya 'nın Alanya ilçesinde bir otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 4 Rus turist yaralandı.Sürücüsü öğrenilemeyen 07 E 2513 plakalı kiralık otomobil, Demirtaş Mahallesi Topbaşı mevkisinde yaklaşık 10 metrelik şarampole devrildi.Kazada, araçtaki Rus uyruklu 4 turist yaralandı.İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yaralı turistler, sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.Turistlerin kiraladıkları araçla Sapadere Kanyonu turuna çıktıları sırada kazanın meydana geldiği öğrenildi.
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