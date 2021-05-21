Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
ANTALYA - Sanayi sitesine kaçak silah operasyonu

ANTALYA - Sanayi sitesine kaçak silah operasyonu

- Sanayi sitesindeki iş yerinde yapılan arama - Ele geçirilen silahların sergilenmesi Antalya 'da sanayi sitesinde kaçak silah operasyonuANTALYA (AA) - Antalya 'nın Manavgat ilçesinde, yasa dışı silah ve mühimmat ticareti yaptığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.K'nin Konya'dan silah getirip satacağı iddiası üzerine çalışma başlattı.Şüphelinin, sanayi sitesinde bulunan iş yerine yapılan operasyonda, 6 tabanca, 7 şarjör, 35 kök kenevir bitkisi ve 2 uyuşturucu hap ele geçirildi.Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Jandarma Uyuşturucu Kaçak Kaçak Silah Sanayi Sitesi 

İlgili Foto Galeriler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Vatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu SatıcısıVatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu Satıcısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Bakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur YaptıBakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur Yaptı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement