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22 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
ANTALYA - Sahte içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

ANTALYA - Sahte içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

- Operasyonda yakalanan sahte içkiler Antalya 'da sahte içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandıANTALYA (AA) - Antalya 'nın Kepez ilçesinde sahte içki imalatı yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kanal Mahallesi'nde bir ota galeri ve oto yıkama dükkanında sahte içki imalatı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.Belirlenen adreslere düzenlen operasyonda 280 litre etil alkol, 370 sahte bandrol ve çok sayıda boş içki şişesi ile sahte içki yapımında kullanılan ürünler ele geçirildi.Operasyonda zanlılar A.S. ve S.Ç. gözaltına alındı.

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