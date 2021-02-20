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20 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
ANTALYA - Sahiller sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan turistlere kaldı

ANTALYA - Sahiller sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan turistlere kaldı

- Konyaaltı Sahili - Sahilde güneşlenen turistler - Sahil bandında yürüyüş yapanlarSahiller sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan turistlere kaldıANTALYA (AA) - Antalya 'da, yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) ile mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan turistler, sahillerde güneşli havanın keyfini yaşadı.Kentte kısıtlama dolayısıyla cadde ve meydanlar sessizliğe büründü.Sahillerde kısıtlamadan muaf tutulan turistlerin olduğu görüldü.
Kentin dünyaca ünlü Konyaaltı ve Lara sahillerinde güneşlenen çok sayıda turist, eğlenceli zaman geçirdi.Bazı turistler ise sahil bandında yürüyüş yaptı.Polis ekipleri, kentte kısıtlamaya ilişkin denetimlerini sürdürüyor.

Hafta Sonu Koronavirüs Güneşli Hava Güneşli 

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