ANTALYA - Sağanak etkili oldu (2)

- Trafikte oluşan yoğunluk - Caddelerdeki su birikintileri - Kentin işlek cadde ve sokaklarında yaya ve araçlardan detaylarANTALYA - Antalya 'da etkili olan sağanak hayatı olumsu etkiledi.Sabah saatlerinden itibaren aralıklarla etkisini gösteren sağanak nedeniyle trafikte yoğunluk yaşanırken, bazı cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri sürücülere ve yayalara zorluk yaşattı.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım