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21 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
ANTALYA - Rus turistlerin gezdirdiği 'evcil ördek' görenleri güldürdü

ANTALYA - Rus turistlerin gezdirdiği 'evcil ördek' görenleri güldürdü

ANTALYA - Rus turistlerin gezdirdiği "evcil ördek" görenleri güldürdü - Rus turistlerin evcil ördekle yürüyüşü - Evcil ördekten görüntüler Antalya 'da Rus turistlerin gezdirdiği "evcil ördek" görenleri güldürdüANTALYA (AA) - Antalya 'da Rus turistlerin gezdirdiği "evcil ördek" vatandaşların ilgisini çekti.Konyaaltı sahilinde turist çiftin gezdirdiği ördek görenleri güldürdü.Sahil bandında yürüyüş yapan vatandaşlar yabancı uyruklu çiftin peşinden giden bir ördek yavrusunu görünce şaşkınlık yaşadı.Ördeğin yürüyüşünü bazı vatandaşlar da keyifle izledi.Rus çiftin zaman zaman durarak ördeğin gelip gelmediğini kontrol etmesi, peşinden gelen ördeğe yem atması, ördeğin beton zemin üzerinde yürürken zorlanması, kaygan zeminde düşmesi, görenlere keyifli anlar yaşattı.Bazı vatandaşlar da gülümseten bu anları cep telefonuyla kaydetti.
Rusya vatandaşı olduklarını söyleyen çift, ördeğin de kendilerine ait olduğunu belirtti.
Çiftin ilgi uyandıran "evcil ördek" ile yürüyüşü vatandaşların sevgi gösterileri altında devam etti.

Ördek Yavrusu Kaygan Zemin Cep Telefonu Turist Trol 

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